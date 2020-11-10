Сходил в гости, в последний раз

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 20 октября 2020 года в Пачелме мужчина пришел в гости к своему знакомому, у которого на протяжении нескольких месяцев проживал постоялец. Втроем употребили спиртное. Когда между хозяином дома и гостем возник конфликт, постоялец ударил гостя рукой по лицу, тот упал, затем уже лежащего - ножом в грудь. Осознав, что мужчина скончался, постоялец погрузил тело на велосипед и отвез на окраину Пачелмы.

Тело мужчины с проникающим ранением в области груди было обнаружено 3 ноября 2020 года. По факту убийства Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников регионального следственного управления и полиции установлена личность мужчины, причастного к причинению смерти потерпевшему. Им оказался житель Пачелмы 1985 года рождения.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного убийства. Расследование уголовного дела продолжается.