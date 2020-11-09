За девять месяцев в Мордовии выдали более пяти тысяч ипотечных кредитов

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Глава республики отметил особую значимость реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. Напомним, что главная его цель - довести объемы жилищного строительства в стране до 120 миллионов квадратных метров в год.

По словам главы Мордовии, особую роль в реализации программы решают развитие ипотечного кредитования. На данный момент 90% первичного жилья в республике приобретается с помощью ипотеки.

Всего же за девять месяцев текущего года банки выдали более пяти тысяч ипотечных кредитов, из них более 750 – это кредиты, выданные по программе льготной ипотеки под 6,5%. Напомним, что данную программу продлили до 1 июля 2021 года.