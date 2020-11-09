Пензенские полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах»

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Сегодня рядом со зданием управления МВД России по Пензе был развернут мобильный пункт забора крови. Участники традиционной акции «Донор в погонах» перед процедурой сдачи измерили температуру, заполнили анкету и сдали необходимые анализы.

По мнению медицинских работников, сотрудники органов внутренних дел являются одними из лучших доноров в плане подготовки, так как они уделяют пристальное внимание своему здоровью, регулярно проходя медицинские осмотры.

Среди желающих сдать кровь были как опытные доноры, так и новички. В общей сложности удалось заготовить более 20 литров крови. Ее направят в медицинские учреждения, а также оставят на хранение для срочно нуждающихся.