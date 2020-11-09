В школах Саранска завершились осенние каникулы

Сегодня в школах Саранска первый учебный день после осенних каникул. Как сообщила заместитель директора Департамента по социальной политике – начальник управления образования Оксана Шуляпова, начало новой четверти прошло в штатном режиме: ученикам на входе по-прежнему измеряется температура, а потоки учащихся максимально разведены.

- Будем надеяться, что штатный режим сохранится и далее, - отметил мэр города Петр Тултаев. – Напоминаю, что при малейшем подозрении на заболевание, нельзя допускать к учебе школьников, а учителей - к работе.

Теперь школьникам предстоит учиться до конца декабря. Массовые мероприятия во всех учреждениях образования города по-прежнему под запретом.