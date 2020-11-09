«VivaChoco» представляет вкусную и полезную новинку – мармелад с сосновыми шишками

Фото предоставлено компанией

Многим уже знакомо такое необычное, но очень вкусное и полезное лакомство, как варенье из сосновых шишек. С давних времен оно широко использовалось для лечения различных заболеваний, а его необыкновенный вкус и аромат лишь прибавлял популярности этому целебному продукту.

Вот и сейчас старорусский рецепт приготовления варенья из сосновых шишек никого не оставит равнодушным к его незабываемому вкусу и мягким сосновым шишечкам, несущим в себе аромат и вкус соснового бора. Специально для истинных гурманов «VivaChoco ECO» разработала новый вид данного лакомства - мармелад с сосновыми шишками! Звучит необычно, интригующе и вызывает много вопросов. Откуда же возникла идея варить шишки и для чего?

Фото предоставлено компанией

Дерево, на котором и растут волшебные шишечки, называется обыкновенная сосна. С давних времен знахари и знахарки использовали сосну для лечения недугов. Сосна – это вечнозеленое дерево, являющееся фитонцидным растением. Фитонциды – это биологически активные вещества, подавляющие рост бактерий и грибков, и они в большом количестве содержаться в сосновых шишках. Ведь варенье из сосновой шишки используется прежде всего для лечения заболеваний органов дыхания. Бронхиты, плевриты, пневмония, бронхиальная астма, туберкулез, а также грипп и простуда. Лечебный эффект обеспечит прием двух столовых ложек варенья в сутки.

Морозным вечером или в пасмурную осеннюю непогоду под рукой у вас всегда будет вкусное и полезное лекарство от хронической усталости, ангины, простудных заболеваний, недосыпания, переутомления. Всего лишь одна мармеладка с сосновой шишкой в день поможет бороться организму с ослаблением иммунитета, особенно это касается детей и пожилых людей. Молодые сосновые шишки собирают в экологически чистых лесах и настаивают в сладком сиропе! Шишечки содержат в себе многочисленные полезные вещества от самой природы - эфирные масла, витамины С, В, К и Р, каротин. Сосновая шишка прекрасное средство для повышения иммунитета и гемоглобина.

Необычный мармелад станет украшением праздничного стола и отличной идеей для подарка!

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