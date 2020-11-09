Пензенские учреждения соцобслуживания получили маски и перчатки

Около 74 тысяч единиц средств индивидуальной защиты: перчаток, масок, респираторов, экранов, костюмов и дезинфицирующих средств – поступили в учреждения социального обслуживания населения Пензенской области.

По словам министра труда, социальной защиты и демографии региона Алексея Качана, данные средства помогут усилить меры безопасности в организациях.

- Сложная эпидемиологическая обстановка в регионе сохраняется, но сотрудники учреждения соцобслуживания продолжают работать с населением. Полученные средства помогут их защитить, - отметил министр.