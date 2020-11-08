В Саранске разыскивают злоумышленников, оплативших сигареты украденной картой

ФОТО: скриншот записи с камеры наблюдения

Полиция Саранска устанавливает личности мужчины и женщины, подозреваемых в краже. По предварительной версии, пара, приобретая сигареты в магазине на улице Комарова, оплатила покупку чужой банковской картой, которую хозяин ранее потерял.

Приметы разыскиваемых:

Мужчине на вид от 18 до 25 лет, рост 165-180 сантиметров. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки и черную шапку.

Женщине на вид 50-60 лет. Плотного телосложения, рост 150-160 см. Была одета в серую куртку, черные штаны, белые кроссовки.

Любую информацию о подозреваемых можно сообщить по телефонам 8(987)6990097, 8(8342)29-77-88, 29-77-54, 29-77-91 или 102.