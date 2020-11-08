Из похода в магазин за продуктами не вернулся

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

26 июля 2020 года в дневное время Янковский Евгений Сергеевич, 11.01.2003 года рождения, вышел из своей квартиры в Мотовилихинском районе Перми в магазин за продуктами, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приметы юноши: на вид 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: в утепленную куртку горчичного цвета, белую футболку с коротким рукавом, светлые джинсы, темные полукроссовки.

Особые приметы: на затылке родимое пятно розового цвета.

При себе имел рюкзак черного цвета небольшого размера.

При наличии информации о местонахождении Евгения Янковского или обстоятельствах его безвестного исчезновения, просьба сообщить об этом в следственное управление СКР по Пермскому краю по телефонам 8(342)-249-54-55, 8(342)-263-43-00 или 102.