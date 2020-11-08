О чем спросили предприниматели мэра Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

Спектр затронутых вопросов был самый разный: о размещении пункта проката плавательных средств у Ростка, установке в городе дополнительных контейнеров для сбора пластиковой тары. Один из посетителей попросил содействия в предоставлении льготной аренды помещений для производства спортивных комплексов от эконом до премиум-класса.

Отрадно, что в полученных ответах прозвучали конкретные решения по темам.

– Мы планируем развивать судоходство на Суре, будем запускать речные пароходы. Исходя из соображений безопасности, нельзя допустить, чтобы на воде у нас находились и судна, и катамараны одновременно, - отметил градоначальник и дал поручение рассмотреть возможность размещения пункта проката в стороне от предполагаемых маршрутов речного транспорта.

Поддержал Андрей Лузгин идею увеличения в городе числа контейнеров для раздельного сбора мусора. Всего в городе установлено 446 контейнеров для селективного сбора ТКО, из них 376 предназначены для сбора ПЭТ - пластиковой тары, еще 70 контейнеров - для сбора макулатуры.

– Если у вас есть желание работать в данной сфере, продумайте конкретный план по расстановке контейнеров, чтобы охватить микрорайоны, где еще нет подобной возможности.

Был дан ответ и относительно льготной аренды.

– В начале следующего года в Пензе будет введен в эксплуатацию новый индустриальный парк в Терновке. У вас есть возможность разместить свое производство именно там, причем по приемлемой стоимости, - пояснил Андрей Лузгин.

Также в этот день глава исполнительной власти Пензы рассмотрел и другие обращения.