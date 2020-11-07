Житель Мордовии признан виновным в убийстве знакомой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ичалковском районе Мордовии вынесен приговор в отношении 39-летнего местного жителя. 26 июля текущего года мужчина выпивал со знакомыми спиртное. В компании также находилась 45-летняя женщина, с которой осужденный в тот вечер поссорился. В пылу конфликта мужчина ударил знакомую кулаком по лицу. Та упала без сознания.

Подумав, что женщина заснула, он оставил ее на полу. Лишь на следующий день, поняв, что что-то не так, мужчина вызвал скорую. В тот же день в больнице женщина скончалась.

Стоит отметить, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.