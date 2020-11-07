Житель Саранска сдал в ломбард арендованную игровую приставку

28-летний житель Саранска обратился в полицию. Парень рассказал, что ранее сдал одному ранее неизвестному ему гражданину в аренду собственную приставку. После оформления договора, арендатор заплатил владельцу устройства 500 рублей (стоимость одного дня аренду), пообещав отдать остальное вместе с гаджетом через пять дней. Однако после этого гражданин перестал отвечать на звонки. Обратно приставку хозяин так и не получил.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество. Он был задержан у себя дома. Парень рассказал, что приставку в день получения сдал в ломбард за 10 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.