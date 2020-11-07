В Пензенской области снова состоится театральный фестиваль «Золотая провинция»

В прошлом году в последний день фестиваля выступил пермский театр «У Моста», представивший зрителям спектакль «Ревизор». Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Все эти дни 20 российских и зарубежных театров представят зрителям 24 спектакля. Актеры выступят на площадках Пензы, Заречного и Кузнецка.

Начнется девятый по счету фестиваль моноспектаклем Андрея Зиброва «Рассказы бродячей собаки» на сцене Пензенского областного драматического театра. Начало в 17:00. Здесь же, в 18:30 пройдет торжественная церемония открытия фестиваля, после которой зрители увидят постановку «… Чума на оба ваши дома!».

Частые гости Пензы – пермский театр «У Моста» в этом году представит зрителям две работы: комедию ««Мачеха Саманишвили» и трагикомедию «Сиротливый Запад». Московский Центральный Дом актера им. А.А. Яблочкиной выступит в Кузнецке с пьесой «Три сестры и дядя Ваня». Также на фестивале свои работы представят представят зареченский и пензенский ТЮЗ, «Театр Доктора Дапертутто», театр «Слово» и семь любительский коллективов. В конкурсе моноспектаклей примут участие театральные коллективы из Израиля, Болгарии, Германии и Казахстана.