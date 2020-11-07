На 80-м году жизни скончалась пензенская поэтесса Лариса Яшина

ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Лариса Яшина родилась 28 февраля 1941 года в Пензе. Когда ей было два года, на фронте погиб ее отец. Тема Великой Отечественной войны потом будет часто подниматься в ее творчестве.

Первые стихи Лариса начала писать еще в начальной школе. Чуть позже, когда девочка училась в пятом классе, состоялась и первая публикация юного автора – в районной газете «За высокий урожай!». В старшей школе Лариса Яшина работала внештатным корреспондентом газеты «Молодой ленинец».

В 1963 года она закончила Пензенский политехнический институт (ныне ПГУ), после чего 20 лет преподавала в нем материаловедение. С 1986 по 1999 годы Лариса Ивановна работала в Пензенской областной филармонии.

После выхода на пенсию Лариса Яшина сотрудничала с Объединением литературных музеев Пензенской области и Пензенской областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова.

Стихи Ларисы Яшиной опубликованы в целом ряде коллективных поэтических сборников, выпущенных в Москве, Саратове и Пензе. В Пензе также издано более 10 авторских сборников поэтессы. Фрагмент стихотворения Ларисы Яшиной, посвященного участникам Великой Отечественной войны, увековечен на двух воинских мемориалах в России — в Пензе и Зеленограде.

Лариса Ивановна Яшина скончалась сегодня после тяжелой болезни. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.