Проверка цен и ассортимента лекарств в аптеках Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

5 ноября 2020 представители администрации Пензы, Роспотребнадзора и полицейские провели очередной межведомственный рейд на привокзальной станции Пенза-1 и по улице Чехова. Покупателям и продавцам 11 торговых объектов и пяти аптек были разъяснены правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности.

В аптеках осуществлен мониторинг цен и наличия самых востребованных горожанами лекарственных препаратов.

По 13 позициям из 20 проверяемых цены были доступнее в аптеке «Низких цен» по ул. Суворова, 39/12 по сравнению с другими аптеками. В «Социальной аптеке» по ул. Чехова, 16/42 не было в наличии нескольких наименований, в том числе антибиотиков и вирусных препаратов. Поступление данных лекарственных средств ожидается в ближайшую субботу.

Во исполнение поручения губернатора Пензенской области, рекомендовано руководителям аптечных предприятий усилить контроль своевременного пополнения ассортимента лекарственных препаратов, которые необходимы населению для лечения ОРВИ, гриппа и вирусных инфекций.