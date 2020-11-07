Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

8 ноября - день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Накануне руководство УМВД России по Пензенской области и регионального управления Росгвардии совместно посетило Ново-Западное кладбище Пензы, где захоронены сотрудники органов правопорядка.

Памятные мероприятия продолжились у памятника пензенским милиционерам на улице Некрасова, у мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

Цветы и добрые слова о погибших стражах порядка, создававших традиции органов внутренних дел.