Главный терапевт пензенского минздрава расскажет, почему не стоит лечить коронавирус антибиотиками

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
9 ноября главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Пензенской области Елена Власова расскажет жителям региона, почему не стоит скупать и принимать антибиотики при подозрении на коронавирус.
- Антибиотики помогают бороться с бактериальными инфекциями, - отмечает специалист. – Поэтому лечение коронавируса одними только этими препаратами бесполезно и может привести к неприятным последствиям.
Каким именно, терапевт озвучит в ходе прямого эфира, который начнется в 11:00 часов на площадке Пензенского областного центра общественного здоровья в социальных сетях:
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