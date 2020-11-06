Главный терапевт пензенского минздрава расскажет, почему не стоит лечить коронавирус антибиотиками

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 ноября главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Пензенской области Елена Власова расскажет жителям региона, почему не стоит скупать и принимать антибиотики при подозрении на коронавирус.

- Антибиотики помогают бороться с бактериальными инфекциями, - отмечает специалист. – Поэтому лечение коронавируса одними только этими препаратами бесполезно и может привести к неприятным последствиям.

Каким именно, терапевт озвучит в ходе прямого эфира, который начнется в 11:00 часов на площадке Пензенского областного центра общественного здоровья в социальных сетях:

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