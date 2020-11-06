Пензенская область стала одной из лучших в ПФО по реализации проекта «Сохраним лес»

ФОТО: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Сегодня врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин принял участие в совещании, посвященном предварительным итогам всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие проходило в Ялте.

В 2020 году в нашем регионе в рамках проекта была запланирована посадка 137 тысяч деревьев различных пород. 120 тысяч из них уже высажены. В ходе совещания Пензенская область отмечена в числе лучших субъектов ПФО, которые принимали участие в акции.

Всего же в целях восстановления лесных угодий с начала года в регионе посажено 200 тысяч деревьев. В мероприятиях по озеленению приняли участие почти десять тысяч человек.