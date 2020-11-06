В Пензенской области проверяют качество ремонта дорог

Специалисты управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области провели рейды в Вадинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Шемышейском районах. Сотрудники оценили качество проведенного здесь ремонта дорог регионального и федерального значения.

- Наш регион три года подряд входит в тройку лидеров среди участников проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Это означает, что качество и темпы снижать нельзя.

По результатам рейдом специалисты выписали 12 предостережений. Основными нарушениями, выявленными в ходе осмотров, стали занижение обочин, трещины в покрытии, трава на обочинах и откосах насыпи. Устранение дефектов находится на контроле ведомства.