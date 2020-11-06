Ищите конфеты «VivaChoсo» в сети гипермаркетов «Глобус»

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«Глобус» — это международная розничная сеть гипермаркетов. Ежедневная посещаемость одного гипермаркета «Глобус» составляет от 20 000 человек, а ассортимент каждого магазина насчитывает более 45 000 товаров, и в число данной продукции теперь входят конфеты от пензенской шоколадной фабрики «VivaChoco».

Конфеты «VivaChocо» отлично подойдут не только на праздничный стол, но в качестве презента при походе в гости: мало того, что они очень вкусные, так еще в каждой упаковке этих сладостей есть раскраска, которую можно оживить с помощью специального приложения.

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж по телефонам +79913955891 или +79913956431 или электронной почте vivachoco@vivachoco.ru.