Пензенское управление ФАС проверит законность повышения стоимости проезда

Не так давно пензенские перевозчики объявили о решении повысить стоимость проезда в общественном транспорте Пензы: до 27 рублей в автобусах и 32 – в маршрутках. Изменения вступят в силу 14 ноября. Напомним вам, что частные компании, занимающиеся перевозками в нашем городе, вправе сами повышать стоимость услуг, если возникает необходимость.

В связи с этим в адрес регионального управления Федеральной антимонопольной службы поступили обращения с просьбой проверить законность повышения цен на проезд. Ведомство оценит обоснованность данных изменений, и в случае выявления нарушений будут приняты антимонопольного реагирования.