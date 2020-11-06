Фото из личного архива

Возвратившись из командировки в День народного единства, поздравил друзей с праздником по телефону, написал по WhatsApp Ивану Белозерцеву. К пожеланиям исполнения намеченных планов добавил, естественно, слова о здоровье ему и близким. А спустя несколько часов, губернатор в Instagram сказал о том, что заболел. И это тревожно.

В гамме эмоций была и хорошая, радостная нотка. Это был мужской поступок Ивана Белозерцева. Достойные большого уважения открытость и честность. Чего пожелал бы и многим другим землякам. И не важно, какие должности они занимают: министры, очень не рядовые медики, журналисты, чиновники, бизнесмены.

Скорейшего выздоровления и в полном объеме возвращения в строй, товарищ полковник.