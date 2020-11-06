Двое 17-летних избивали 12-летнего мальчишку

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Отец вправе гордиться своим 12-летним сыном. Когда днем 2 октября 2019 года в Рузаевке два 17-летних подростка, застав мальчишку одного дома, стали грубо вымогать деньги, тот отдал лишь свои 1,5 тысячи рублей. И только после того, как недозревшие мужчины, но состоявшиеся грабители стали избивать парня, он сказал про деньги отца - 5,5 тысяч рублей и 300 долларов США.

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних подростков, обвиняемых в грабеж, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.