Новый Бакунинский мост оживет в сентябре 2021 года

Пресс-служба Администрации Пензы

– Работы идут в соответствии с графиком. Сборку пролетных конструкций необходимо завершить до конца года, – нацелил подрядчика заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в ходе планерки на объекте в четверг, 5 ноября 2020 года.

В настоящее время возведены подпорные стены и четыре опоры нового моста. Завершены работы по переустройству сетей газоснабжения. Готово 50% пролетных строений будущего моста. Строители осуществляют перенос полуостровка к третьей опоре, чтобы завершить монтаж пролетных строений.

Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста – 3 квартал 2021 года.