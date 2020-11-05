Житель Никольска, избивший знакомого до смерти, предстанет перед судом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовное дела в отношении жителя Никольска 1984 года рождения.

По данным следствия, вечером 27 июля мужчина и двое его знакомых распивали спиртное. Один из собутыльников 19973 года рождения неожиданно ударил обвиняемого по лицу, чем разозлил его. Завязалась драка, однако конфликтующих разняли, после чего компания разошлась.

Спустя несколько часов мужчина снова встретил своего обидчика на улице Победы и, вспомнив, что тот его ударил, начал избивать знакомого. От полученной черепно-мозговой травмы на следующий день потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в суд.