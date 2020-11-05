Три пензенских одиннадцатиклассника получат по миллиону рублей

Фото: Министерство образования Пензенской области

Итоги состязания были подведены в МДЦ «Артек». Всего в конкурсе приняли участие шесть тысяч ребят и девчонок со всей страны – ученики 9-11 классов. 1200 из них прошли в финал, 600 – стали победителями. Пензенскую область представляли 15 школьников из Пензы, Кузнецка, Колышлея и Шемышейки.

По итогам конкурса одиннадцатиклассники, ставшие лучшими, получили по одному миллиону рублей на оплату обучения в вузе, ученикам 9 и 10 классов досталось по 200 тысяч.

Награды достались 11 школьникам из нашего региона. Премию в один миллион рублей получили Анастасия Филькина и Всеволод Ершов из Губернского лицея и Наталья Эрдели из гимназии №6. 200 тысяч достались Алле Щербаковой из гимназии №13, Анне Лаштанкиной из школы №20, Даниле Аникину из школы №31, Виктории Колесниковой из школы №60, Тимофею Немоляеву и Софье Суковой из кузнецкой школы №15, Артемию Фирсову из лицея современных технологий и управления и Марии Степочкиной из кузнецкой школы №8.

Помимо этого, жюри конкурса также определило список российских школ, участники из которых продемонстрировали отличные результаты. В ТОП-20 вышел пензенский Губернский лицей. Учреждение получит грант в размере двух миллионов рублей. Педагоги, готовившие финалистов, получат по 150 тысяч рублей.