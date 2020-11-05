В Пензе появится «Большая арбековская тропа»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Разработкой проекта занимается областное отделение Русского географического общества при поддержке регионального Министерства культуры и туризма.

Основная тропа протяженностью около девяти километров пройдет через лес от Западной поляны до Арбеково. Еще несколько тропинок свяжут воедино родники, находящиеся неподалеку. На протяжении всего маршрута будут установлены информационные стенды и указатели с информацией об обителях арбековского леса.