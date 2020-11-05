ООО «ТНС энерго Пенза» продлило акцию для пользователей «Личного кабинета»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» продлевает акцию «Личный кабинет – офис в кармане», объявленную в октябре 2020 года.

В связи с высокой востребованностью среди клиентов акция будет проходить до конца ноября, последним днем её действия станет 30 число месяца.

Напомним, стать участниками акции смогут физические лица, являющиеся клиентами энергосбытовой компании. Для участия потребителю необходимо выполнить простые действия:

- подключить сервис «Личный кабинет»либо установить мобильное приложение «ТНС энерго» на свое мобильное устройство;

- передать показания счетчика и оплатить электроэнергию с помощью данного сервиса до 30.11.2020 г.

Обязательным условием также является отсутствие у участника задолженности за электроэнергию на 1 декабря 2020 года.

Победителям акции гарантирующий поставщик электроэнергии приготовил подарки в виде планшетных компьютеров. Подведение итогов и вручение призов состоится в декабре 2020 года.

«Личный кабинет» дает потребителям возможность получить все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» без посещения офисов компании: быстро и без комиссии оплачивать счета, получать консультации по вопросам энергоснабжения, передавать показания приборов учета, контролировать историю переданных показаний и совершенных платежей.