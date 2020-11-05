111 пензенских семей получили жилищные сертификаты с начала года

С 2011 году в Пензе молодым семьям вручают сертификаты на улучшение жилищных условий. Выплаты выдается при рождении ребенка. С 2011 по 2019 годы материальную помощь получили 1244 семьи, с начала этого года – еще 111 семей. 101 из них уже улучшила свои жилищные условия, остальные или находятся в поисках подходящего дома/квартиры или занимаются оформлением документов.

Сертификаты выделяются в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2022 годы».