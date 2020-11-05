В Мордовии две девушки пытались покончить с собой, спрыгнув с пятиэтажки

Прокуратура Атяшевского района Мордовии организовала проверку по факту попытки самоубийства, совершенной двумя 18-летними студентками местного аграрного техникума. Девушки спрыгнули с пятиэтажки и в данный момент находятся в медицинском учреждении.

Прокуратура проверит образовательную организацию, в которой учатся девушки на предмет оказания студентам социально-педагогической и психологической помощи, а также работы с учащимися «группы риска». Проверка находится на контроле прокуратуры республики.

Кроме того, Ардатовским МСО СУ СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту.