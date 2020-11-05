Корова, которая не даст молока

На одном из сайтов 35-летняя жительница Пачелмского района обнаружила объявление о продаже коровы. Женщина позвонила по указанному номеру и договорилась о покупке, а также о переводе предоплаты.

С помощью мобильного приложения женщина перевела на указанный незнакомкой счет 5 тысяч рублей. Товар гражданка так и не получила, а номер, указанный в объявлении, отключили.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.