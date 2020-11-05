Газ, свет и водопроводные трубы

Пресс-служба Администрации Пензы

За последние годы в поселке Победа решены вопросы газоснабжения, уличного освещения, отремонтирована дорога, налажено транспортное сообщение, работа объекта торговли. Жители поселка Победа обратились к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по вопросу водоснабжения.

В ходе встречи глава исполнительной власти Пензы обсудил проблему с председателем уличного комитета и жильцами. На сегодняшний день здесь насчитывается 197 домовладений, в зимний период численность населения уменьшается. Стоимость сооружения сетей водоснабжения протяженностью более пяти км составляет свыше 52 млн рублей.

– Важно понимать, какое количество жителей готово подключиться к уличным сетям в случае их строительства. Насосы и резервуары рассчитаны на определенную мощность, если она будет меньше в разы, возникнут проблемы с их эксплуатацией, – уточнил Андрей Вячеславович, поручив провести с этой целью подворовый обход домовладений.

Также он напомнил, что для включения проекта в госпрограмму Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы» жителям нужно будет создать сельскохозяйственный потребительский кооператив. Только после этих этапов будет принято окончательное решение о возможности строительства водопровода.

Пришедших на встречу волновала и проблема с отключением электричества и перепадами напряжения в сети. Горожанам пояснили, что коммуникации обслуживает Бессоновская РЭС, в адрес которой будет направлено официальное обращение по вопросу бесперебойной подачи ресурса и проверки на предмет незаконных подключений к сетям.