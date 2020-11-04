Жителям Пензенской области предлагают написать экологический диктант

15 и 16 ноября во всех регионах России напишут экологический диктант. В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году для большинства участников акция пройдет в режиме «онлайн».

Однако некоторые учащиеся Пензенской области смогут написать проверочную работу в стенах родного учреждения образования. Речь идет об государственном аграрном университете, Губернском лицее, лесном колледже в Сосновоборске, тамалинском школе имени Героя Российской Федерации Р.А.Китанина и пензенской школе № 58. На этих площадках акция состоится 16 ноября.

Для всех остальных форма диктанта появится 15 ноября на сайте проекта. Для участия потребуется регистрация на портале.