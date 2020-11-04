В селе Новотроицкое открыли обновленный памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В селе Новотроицкое после реконструкции открыли памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал был построен местными жителями более 35 лет назад.

- Символично, что мы открываем этот памятник в День народного единства, - отметил Владимир Волков.

На реставрацию памятника их республиканского бюджета были выделены более двух миллионов рублей. Еще свыше 800 тысяч рублей добавил местный агрохолдинг «Новотроицкий».

За последние несколько лет Новотроицкое сильно изменилось: по программе развития сельских территорий здесь построили стадион, детский сад, библиотеку, концертный зал и многое другое.

- Здесь созданы комфортные условия жизни, которые не уступают городским. А учитывая живописную природу и свежий воздух, в чем-то их превосходят, - заметил Глава РМ. – Вместе с развитием производства у людей появилась уверенность в завтрашнем дне. Это позволяет вашему селу уверенно смотреть в будущее. Еще раз поздравляю вас с Днем народного единства! Крепкого здоровья всем, мира и благополучия!