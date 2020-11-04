Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина с Днем народного единства

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праздников, который символизирует преемственность традиций и стремление к консолидации общества во имя будущего России, её духовного развития и экономического процветания.

Сегодня мы переживаем непростые времена, но в нашем единстве, готовности помочь и поддержать друг друга заключается сила народа с богатой историей, самобытным культурным наследием и крепкой силой духа.

Уверен, что вместе нам удастся преодолеть трудности и благодаря созидательной энергии преумножить могущество Родины, повысить качество жизни населения, обеспечить достойное будущее детям и внукам.

Искренне желаю крепкого здоровья, достатка и согласия в семьях, оптимизма и новых свершений на благо Пензенской области и Отечества!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.К. Лидин