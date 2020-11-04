В Пензе открылась фотовыставка «Россия. Полет через века»

Фото предоставлено организаторами выставки

В работе над проектом приняли участие фотографы со всех уголков страны. По итогам ими были созданы более 200 работ, 100 из которых отобраны для выставки в регионах.

В Пензе ознакомиться с фотографиями можно будет с 4 ноября по 4 декабря в Доме молодежи. Как сообщил директор учреждения Сергей Зиновьев, сегодня, в первый день работы выставки, она уже нашла своих зрителей.

- Фото-экспозиция призвана рассказать о колоссальном разнообразии регионов нашей страны, ее народов и их культуры, - отметил он.

Подробная информация о выставке и полная экспозиция фотографий проекта доступна на официальном сайте.