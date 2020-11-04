Житель Рузаевки предстанет перед судом за угон автомобиля и нарушение ПДД

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

По данным следствия, 30 августа текущего года на улице Терешковой в Рузаевке произошло ДТП: автомобиль «Форд Фокус» выскочил на встречку и столкнулся с «Рено Дастер», после чего врезался в световую опору. 33-летний водитель, виновный в ДТП, был пьян, а также не имел при себе прав.

Правоохранителям мужчина рассказал, что ранее его лишили права управлять автомобилем на два года. В день ДТП он распивал спиртное дома. Когда алкоголь закончился, мужчина решил съездить за добавкой, и для этих целей угнал автомобиль своего отца, стоящий в гараже. Однако далеко уехать не удалось, и по пути в магазин нарушитель попал в ДТП.

Свою вину в преступлениях обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.