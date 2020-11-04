Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем народного единства

Дорогие жители Мордовии!

Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем особый праздник – День народного единства! В его основе – сплочение народа, патриотизм и наша искренняя, глубокая любовь к Родине. События 1612 года дали важный исторический урок. Государство принадлежит каждому жителю. Это предмет общей заботы и ответственности.

«Не искать личных выгод, а отдавать всё на общее дело». Этот призыв Кузьмы Минина стал символом единения. Тогда люди разных национальностей и разной веры взяли на себя ответственность за судьбу страны, сберегли её от распада и уничтожения. В нашей великой истории – и до, и после – было много испытаний, когда народ России объединялся перед лицом опасности и побеждал. Так было во время Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны и, конечно же, во время Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы отмечаем в этом году.

Сейчас нашей стране выпал ряд новых серьезных испытаний. В этом году праздник проходит на фоне пандемии, сложной внешнеполитической обстановки, санкций и постоянного давления на Россию. Но наша страна в сложные времена всегда собиралась с духом и находила ответ на любые вызовы.

Благодаря огромным усилиям Президента России В.В. Путина сейчас наше государство объединяет вокруг себя всех, кто ценит принципы гуманизма, закона и справедливости. Наша страна на переднем крае борьбы с глобальными проблемами современности, в том числе в противодействии коронавирусной инфекции. Россия добилась больших, реальных успехов в этом направлении.

Эпидемия показала высокую сплоченность нашего общества. Тысячи неравнодушных граждан и целые предприятия, волонтеры, активисты православных и мусульманских организаций брали шефство над больницами, закупали для них оборудование, транспорт, средства защиты, помогали медицинским работникам, пожилым людям и инвалидам, многодетным семьям. Благотворительная помощь исчисляется сотнями миллионов рублей.

И хотя вирус вынуждает держать социальную дистанцию, ему не удалось сломить нас и разобщить. Мы остаемся вместе. Как это было всегда, на протяжении всей нашей истории. Именно через общую судьбу мы обрели уникальный национальный характер - мощный, нерушимый дух единства, который передается из поколения в поколение.

И что бы ни было дальше, мы уверены, что выстоим и победим! Потому что с рождения в каждом из нас живет ощущение особой миссии и судьбы нашей Родины. Потому что каждый из нас верит, Россия – особенная страна, не похожая ни на одну другую в мире. Эти чувства скрепляют нас, делают одним народом, одной многонациональной семьей.

Сейчас как никогда важно сохранить нашу сплоченность. Несмотря на сложности, поддержать стабильность, деловой ритм, темпы развития Мордовии и обязательно продолжить движение вперед.

Давайте держаться вместе и помогать друг другу на этом пути. Я желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! С праздником! С Днем народного единства!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков