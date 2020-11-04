Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем народного единства

Уважаемые пензенцы!

Примите самые сердечные поздравления с Днем народного единства!

Этот замечательный праздник является ярким символом священных традиций единства многонационального народа, свободы и независимости нашей великой Родины, служит наглядным примером настоящей сплоченности нации.

Всегда, когда мы испытывали трудности – во времена польской интервенции в 1612 году, в кровопролитных сражениях с наполеоновскими армиями или в суровые годы Великой Отечественной войны только объединение всех сил помогало неизменно добиваться победы.

И сегодня наш патриотизм, искренняя любовь к Отчизне, решительная поддержка курса Президента России Владимира Владимировича Путина, который отстаивает интересы страны, укрепляет ее социально-экономический потенциал и международный авторитет, позволят нам всё выдержать, выстоять и победить.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев