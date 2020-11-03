В пензенском правительстве наградили второклассницу, спасшую младшего брата

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Врио вице-губернатора региона Лариса Рябихина и врио председателя областного правительства Николай Симонов вручили награды выдающимся пензенцам.

- В этом зале собрались совершенно разные люди, - отметила Лариса Рябихина, - но каждый из вас достоин уважения и преклонения. Вы помогаете нашему региону процветать.

Впервые в регионе были вручены почетные знаки губернатора Пензенской области «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений». Их получили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и почетный муфтий Регионального духовного управления мусульман Пензенской области Адельша Юнкин.

Самой младшей награжденной стала второклассница Ангелина Жашкова из Колышлейского района, которая спасла младшего брата, провалившегося под лет. Девочке вручили медаль Совета Федерации РФ «За проявленное мужество».