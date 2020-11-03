Под Пензой разыскивают собак, сбежавших из машины после ДТП

Сегодня на трассе М5 произошло ДТП (точное место аварии – при движении в направлении Самары после заправки «Лукойл» на пересечении с улицы Новоселов). Семья ехала из Пензы.

Удар пришелся по багажнику, в котором в этот момент сидели две собаки породы «кане-корсо». После этого напуганные животные убежали в неизвестном направлении. Собаки из питомника, обладают родословной, откликаются на клички Мона и Тора. Цвет шерсти– тигровый и черный.

Если вы задержали животных или владеете информацией, которая поможет их поискам, просьба сообщить их по телефонам: 89272679302 (Ольга, хозяйка) или 89967424944, 89198020633 (Аня).