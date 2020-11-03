Иван Белозерцев: «Мы будем продолжать решать волнующие граждан вопросы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона оценил работу Центра культуры, досуга и спорта «Юбилейный», на базе которого работают два клубных формирования для детей цыганской национальности, а также вокальный ансамбль мордовской национально-культурной автономии.

- Спасибо руководству учреждения за поддержку артистов, - отметил Иван Белозерцев. - Когда люди приходят на концерты и спектакли, прикасаются к творчеству, они становятся лучше душой, а вы этому способствуете.

Также в рамках поездки губернатор посетил Чемодановскую участковую больницу, в которой по распоряжению главы региона ведется капитальный ремонт.

- Работы нужно довести до конца, - подчеркнул глава региона. – Сделать внутреннюю отделку, оборудовать вход для маломобильных групп населения, организовать прием пациентов по принципу «Бережливой поликлиники». Сделать все для удобства посетителей. Мы будем продолжать решать волнующие граждан вопросы.