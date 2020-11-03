Низкие зарплаты вынуждают жителей Пензенской области задумываться о переезде

Согласно опубликованным данным, 21% опрошенных соискателей Пензенской области хотели бы переехать в другой регион РФ, еще 45% – периодически об этом думают. Еще 25% не хотят никуда переезжать: чаще всего такой выбор ответа соискатели объясняют тем, что их все устраивает в регионе проживания, либо потому, что не хотят быть далеко от своих родственников.

Лидером топ-10 регионов, которые соискатели рассматривают в качестве пункта назначения, оказалась, ожидаемо, Москва: ее выбрали 24% респондентов. На втором месте оказался Краснодарский край — его выбрали 18%, на третьем месте — Санкт-Петербург (13%). В столице соискателей привлекают в первую очередь более высокие зарплаты, в Санкт-Петербурге — более комфортная городская среда, а в Краснодарском крае — комфортный климат и экология.

Топ-10 выглядит так.

А какие характеристики своего региона подталкивают соискателей Пензенской области к желанию или хотя бы мыслям о переезде? Выяснилось, что чаще всего о смене места жительства заставляют задуматься низкие зарплаты, маленькое количество компаний, в которых хотелось бы работать, а также отсутствие перспектив для членов семьи (детям некуда пойти учиться и т.д.).