Жители Лунинского района сдали более 14 литров крови

Подобные мероприятия помогают обеспечить медицинские учреждения области кровью и ее компонентами, необходимой для пострадавших в результате чрезвычайных ситуациях, пациентов после тяжелой операции, женщин после тяжелых родов и др.

- Сейчас все доноры, как в стационарных, так и выездных условиях должны соблюдать необходимые требования безопасности, - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. – Всем участникам акции измерялась температура и проводилась обработка рук дезинфицирующим раствором.

Всего в мероприятии приняли участие почти 30 человек. Они сдали более 14 литров крови.