Николай Симонов утвержден в должности председателя правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Кандидатуру Николая Петровича ранее внес губернатор Иван Белозерцев. Ранее Николай Симонов пять лет занимал должность председателя правительства региона.

- Основными приоритетами для меня всегда были и остаются развитие экономики и социальной сферы, а также принятие в условиях распространения коронавирусной инфекции всех необходимых мер для обеспечения граждан, отметил Николай Симонов в ходе сессии.

Его кандидатура была утверждена депутатами единогласно.