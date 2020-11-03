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Политика

Николай Симонов утвержден в должности председателя правительства Пензенской области

Решение было принято сегодня в ходе тридцать пятой сессии Законодательного Собрания шестого созыва
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Кандидатуру Николая Петровича ранее внес губернатор Иван Белозерцев. Ранее Николай Симонов пять лет занимал должность председателя правительства региона.

- Основными приоритетами для меня всегда были и остаются развитие экономики и социальной сферы, а также принятие в условиях распространения коронавирусной инфекции всех необходимых мер для обеспечения граждан, отметил Николай Симонов в ходе сессии.

Его кандидатура была утверждена депутатами единогласно.