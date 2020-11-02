Пензенские полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В полицию Пензы поступила информация о ДТП на улице Байдукова. ВАЗ-2112 сбил женщину 1974 года рождения, переходящую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. После этого водитель скрылся с места аварии. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу.

ДТП попало в объектив видеорегистратора одного из свидетелей. Благодаря записи удалось установить марку машины. Проследив дальнейший маршрут нарушителя по камерам наружного наблюдения, правоохранители определили, что тот скрылся где-то на улице Аустрина, и опросили сотрудников организаций, находящихся на ней. Удалось выяснить, что похожий автомобиль иногда приезжает на территорию местного предприятия общественного питания.

Момент ДТП попал на камеры. Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области

Дальнейший поиск позволил выйти на след предполагаемого нарушителя – жителя Пензы 1986 года рождения. В содеянном мужчина признался и раскаялся.

В отношении водителя был составлен административный материал. Ему грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если экспертиза покажет, что здоровью пострадавшей женщины был причинен тяжкий вред, то по факту будет возбуждено уголовное дело, и водитель будет лишен свободы на срок от трех до семи лет.