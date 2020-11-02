В октябре жители Мордовии отдали мошенникам более 11 миллионов рублей

По-прежнему, одним из самых популярных способов отъема средств у населения остаются предложения предотвратить несанкционированный доступ к счетам или несогласованное оформление кредита, поступающие от якобы сотрудников банка. После этого граждане, как правило, либо снимают свои средства и отправляют их на «безопасный счет», реквизиты которого дает мошенник, либо устанавливают на свои телефоны программы удаленного доступа, с помощью которых злоумышленники могут управлять любыми приложениями на смартфоне – в том числе, и банковскими.

Также часто регистрируются случаи мошенничеств, связанных с покупкой или продажей товаров в интернете. Особенно в последнее время злоумышленники часто обманывают граждан, желающих купить средства индивидуальной защиты и обеззараживатели. Несколько потерпевших лишились своих сбережений, пытаясь приобрести домашних питомцев, железнодорожные билеты, принадлежности для рыбной ловли.

Всего за октябрь жители Мордовии отдали мошенникам один миллион 150 тысяч рублей.