В Никольске отреставрируют бывшее административное здание завода «Красный гигант»

Бывшее административное здание было построено в начале девятнадцатого века и является точной копией Смольного института, находящегося в Санкт-Петербурге. Когда завод еще действовал, здесь располагался кабинет его владельца, а также актовый зал. Позднее строение стало площадкой для собраний заводского комитета союза рабочих, который позже разросся до первого в губернии Совета рабочих депутатов.

Сейчас здание находится в частном владении.

- Но собственник не занимается им, и оно разрушается. Мы не можем этого допустить, - отметил губернатор Иван Белозерцев и дал поручение определить рыночную стоимость строения, проработать вопрос и подготовить необходимую документацию для приобретения здания в государственную или муниципальную собственность. После этого здание будет отреставрировано.