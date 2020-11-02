Мордовия получит более 29 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом

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Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно опубликованному документу, более пяти миллиардов рублей будут распределены между регионами, исходя из численности населения. Эти средства пойдут на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома под наблюдением врачей. Деньги на эти цели направят из резервного фонда Правительства.

Мордовия получит 29 миллионов 737 тысяч рублей, Пензенская область – 49 миллионов 131 тысячу рублей.