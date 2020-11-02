В Пензе обсудят профилактику ДТП

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы региона, статистика аварий, особенно смертельных, пугает и говорит о недоработки со стороны ГИБДД, власти, СМИ.

- Необходимо провести мероприятие с приглашением руководства областного управления МВД, ГИБДД, прокуратуры. Попросим подключиться общественные организации, - поручил губернатор и предложил ввести на некоторых участках трасс в области ограничения скорости, а также внести изменения в схему расстановки знаков дорожного движения.