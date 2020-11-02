Верховный суд защитил право физических лиц на возврат страховой премии

28 октября Верховный суд Российской Федерации разместил на своем официальном сайте информацию о том, что, по мнению высшей судебной инстанции, страховая компания обязана вернуть своему клиенту часть страховой премии, если он расторг договор в течение пяти рабочих дней. При этом из общей суммы может быть удержана часть, пропорциональная сроку действия договора.

Ранее в Верховный суд с жалобой обратилась гражданка, которая в июне 2017 года взяла в банке ВТБ кредит в один миллион рублей сроком на 48 месяцев. Одновременно она подписала заявление о включении ее в число участников программы страхования «Финансовый резерв», заключенной между банком и страховщиком ООО «СК «ВТБ Страхование». Плата за участие в программе страхования составила 96 тыс. рублей, включая вознаграждение банка за подключение к ней (19,2 тыс. рублей) и возмещение затрат на оплату страховой премии (76,9 тыс. рублей).

Через четыре дня гражданка обратилась с требованием об исключении ее из программы и о возврате страховой премии. Но эти требования в добровольном порядке не были удовлетворены. В особых условиях договора было указано, что при досрочном отказе застрахованного лица от договора страхования возврат страховой премии не производится.

Такой ответ гражданку не устроил, и она обратилась в Чеховский городской суд Подмосковья, потребовав признать недействительным данное условие, расторгнуть договор, вернуть уплаченные средства и взыскать компенсацию морального вреда. Однако в иске ей было отказано. Впоследствии это решение подтвердили Московский областной суд и Первый кассационный суд общей юрисдикции. Раз за разом инстанции указывали, что гражданка добровольно согласилась стать застрахованным лицом по договору коллективного страхования. В итоге судебная тяжба дошла до Верховного суда РФ.

Коллегия ВС РФ по гражданским делам напомнила нижестоящим судам, что по закону «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время. Там же указано, что условия договора, ущемляющие права потребителя, являются недействительными.

Статья 958 Гражданского кодекса также предусматривает право гражданина отказаться от договора страхования в любое время. Исключение составляют два обстоятельства: «гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая» и «прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью».

В 2002 году Банк России выпустил указание, которое устанавливает минимальные требования к условиям и порядку страхования в отношении физических лиц. Там сказано, что страховщик должен предусмотреть условие о возврате клиенту уплаченной страховой премии в случае его отказа в течение пяти рабочих дней. При этом компания вправе удержать часть страховой премии пропорционально сроку действия договора.

Нижестоящие суды подчеркивали, что это указание Банка России не распространяется на правоотношения между банком и заемщиком по поводу включения последнего за плату в число застрахованных лиц. Но Верховный суд счел такие выводы противоречащими законодательству страны.

«Такое нарушение норм материального права является существенным, поскольку привело к неправильному разрешению спора», — резюмировал Верховный суд и вернул дело на новое рассмотрение.

- Я очень надеюсь, что наконец-то сложится положительная судебная практика по вопросу рассмотрения судами подобных споров, потому что пока суды стоят на защите интересов банка, а не потребителя! Этот момент может стать переломным в судебных спорах и изменить судебную практику, - отметил Анатолий Ниденс.

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